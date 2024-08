Zjadła trujący owoc na oczach milionów internautów. Fani aktorki są przerażeni

Czy to lekkomyślność, czy może zaplanowany żart na potrzeby popularności na TikToku? Silverstone całą sytuację nagrała od początku do końca. Zastanawiając się, czym są małe czerwono-pomarańczowe owoce z krzaczka, ugryzła jeden z nich. A co to za roślina? Wygląda jak krzew z małymi pomidorami, ale jest to psianka koralowa. Co ważne: trująca roślina.