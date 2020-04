Alicia Silverstone wspomina to, co działo się 20 lat temu. Ośmieszano jej ciało

Silverstone była gwiazdą lat 90. Okupiła to jednak cierpieniem.

- Zdecydowanie nie było to najlepsze doświadczenie - powiedziała.

Choć nie powiedziała, co działo się na planie (lub wypowiedź wycięła podczas autoryzacji wywiadu), to zdradziła, jak czuła się zaraz po premierze.

- Naśmiewali się z mojego ciała, gdy byłam młodsza - wspomniała. - To było bolesne, ale wiedziałam, że się mylą. Rozumiałam, że to nie jest w porządku, gdy ktoś wyśmiewa czyjeś kształty. Tak się nie robi drugiemu człowiekowi - skomentowała.

- Jestem aktywistką, więc wiem, co to cierpienie. To bardzo surrealistyczne i różne od cierpienia spowodowanego np. zmianami klimatu, ale z drugiej strony trochę jest tu punktów wspólnych. Zmagam się z tym już 25 lat - skomentowała 43-latka.