"Zła edukacja". Historyczna malwersacja. Ulubieniec szkoły okradł ją na miliony dolarów

W rolach głównych Hugh Jackman i Allison Janney , więc nie możecie tego przegapić. Szczególnie, że reżyser Cory Finley w ciekawy sposób przedstawia nieczułego kuratora, który prowadzi podwójne życie. A Mike Makowsky, który napisał scenariusz do tego filmu, był kiedyś uczniem szkoły, o której opowiada.

Prawdziwa historia Franka Tassone

Popularność szkoły przekładała się na większą renomę miasta, co cieszyło wszystkich. Szczególnie, że wpływało to też na większą wartość domów w okolicy. Dzieciaki uczyły się świetnie, miały możliwość dostania się na najlepsze uczelnie należące do Ligi Bluszczowej, a rodzice zbierali kolejne profity. Mogło być lepiej?