Upadek Złotych Globów. Skandale, korupcja, systemowy rasizm

Dziennikarze dotarli na przykład do informacji, że studio Paramount Network, które produkuje popularny serial Netfliksa "Emily w Paryżu", zafundowało 30 członkom stowarzyszenia ekskluzywną wycieczkę do stolicy Francji. Pobyt w Paryżu reklamowany był jako "podróż śladami filmowej bohaterki z dwudniowym noclegiem w pięciogwiazdkowym hotelu Peninsula Paris, w którym ceny pokoi zaczynają się od 1,5 tys. dolarów za noc". Efektem tej "kampanii marketingowej" były dwie nominacje do Złotych Globów dla "Emily w Paryżu" (dla najlepszego serialu komediowego oraz dla najlepszej aktorki).