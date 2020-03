Złote Globy: Filmy bez premiery kinowej będą brane pod uwagę przez członków akademii

Przynajmniej do 30 kwietnia, a być może nawet do późniejszej daty Hollywood Foreign Press Association będzie brało pod uwagę filmy, które nie miały swojej oficjalnej premiery w kinie. Akademia motywuje to tym, że filmy "można wypuścić w formacie telewizyjnym lub VOD". Ta alternatywna procedura kontroli jest tymczasowa i obowiązuje od 15 marca do 30 kwietnia 2020 r., przy czym okres ten może ulec wydłużeniu.