Zwykły człowiek w niezwykłej podróży. Harold Fry wzrusza i inspiruje

Oczyszczenie

Podróż Harolda przez Anglię to coś więcej niż tylko marsz w nadziei, że pielgrzymka wydłuży życie Queenie. Jest to również oczyszczająca wędrówka, podczas której nasz bohater mierzy się z demonami z przeszłości i dokonuje rachunku sumienia. Podróż męża to także katharsis dla jego żony, choć ta początkowo bagatelizuje sprawę, dopóki nie dociera do niej, że Harold nie żartuje i naprawdę chce przejść 500 mil.