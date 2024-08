Życie aktora po skandalu. Jest spłukany. Nie stać go na auto

Teraz Hammer opublikował wideo na Instagramie, w którym zdradził, że jakiś czas temu przeprowadził się z rodzinnych Kajmanów do Los Angeles. Tam dopadła go rzeczywistość. - Odkąd wróciłem do Los Angeles, tankowałem czterokrotnie po 500 dolarów moje auto i nie mogę sobie na to pozwolić. Nie stać mnie na paliwo - powiedział wprost. - Ale wiecie co? To jest OK. Mam nowy samochód. Jest malutki. To hybryda. Będzie tankowany za jakieś 10 dolarów miesięcznie - wyjaśnił Hammer, który do tej pory jeździł czarnym, potężnym SUV-em.