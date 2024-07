Upadek aktora. Stracił reputację i wszystkie pieniądze

Dlaczego został bez grosza? Rodzina Hammerów to multimilionerzy, którzy dorobili się na handlu ropą i od dekad mają swoje posiadłości na Kajmanach. Aktor wyznał, że sprzedał swoje udziały w rodzinnej firmie. Maher przyznał, że gdy zobaczył zdjęcia Hammera jako pracownika hotelu, to pomyślał sobie, że "ma jaja", na co aktor odpowiedział: - To zły punkt widzenia. Chodzi o rachunki. Mam dwójkę dzieci.