Zysk cztery razy większy niż budżet. Szykuje się cała seria

Na razie nie znamy szczegółów na temat fabuły, ale możemy mieć pewność, że w drugiej części powróci Russell Crowe jako twarz nowej serii. To właśnie on w programie "The Six O'Clock Show" przekonywał, że "Egzorcysta papieża" mógłby z powodzeniem rozwijać się w kolejnych odsłonach. Początkowo planowano zresztą stworzenie trylogii. Na ten moment nic nie jest jeszcze wykluczone.