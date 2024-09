2 metry wody w mieszkaniu. Pokazali, z czym mierzą się ludzie

Zdemolowane po powodzi Kłodzko to obraz jak z filmu katastroficznego. Woda zalała ludziom domy, mieszkania, biznesy i teraz, po koszmarnym weekendzie, można zobaczyć, jaka jest skala zniszczeń. Mieszkańcy wracają do swoich zniszczonych domów i pokazują, jak wyglądają pomieszczenia. Aktorka Olga Frycz podzieliła się na swoim instagramowym profilu filmem od fotografa Kamila Siekierki, który pokazuje, co woda zrobiła w jego mieszkaniu w Kłodzku.