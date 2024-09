22-letni aktor z "krwawym znakiem" na twarzy. Co oznacza?

D'Pharaoh Woon-A-Tai urodził się w Toronto. Jego przodkowie wywodzili się ze społeczności Oji-Cree. Niedawno dopiero co zaczął karierę, a już doczekał się nominacji do Emmy. Jego pierwszą pracą w show-biznesie była seria "Holly Hobbie" dla Family Channel. Można go też było zobaczyć w filmie "Niedopasowanie" z Maddie Ziegler w roli głównej.