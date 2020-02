Tego materiału Jeszcze nigdzie nie było Tego nie pokazywać Chcę zobaczyć to ja kopię Jak będzie Spodziewasz czy jak Widowni Wiesz co no spodziewam się tak Ja pamiętam jak Zmontowali śrubek montujesz Też co innego niż Acodin Ja Pamiętam jak pierwszy raz obejrzała Naszą Jak pierwszą scenę erotyczna taką Kupiliśmy No to powiem Gruba Grubo bardzo wieku Ja się ja ślipińska się zaczęła zastanawiać czy to nie jest Byśmy sami się zaczęli zastanawiać czy to nie jest za Po czym pokazałam to paru swoim znajomym I każdy się Iwan to Na puszczę w świetle polskiego prawa Tak wiem czy wie Ale W polskim film Nie możesz w Pokazać Www Właśnie Tomie Zawsze został Są kobiety Piersi Kobieta mniej lub bardziej w spoczynku smutny taki wiszący jak robak Samobójców ale chyba nawet w o Michalinie Wisłockiej w sztuce kochania też przecież Patryk Lubos Pisiorem na wierzchu Ale zawsze jest Smutne To smutne właśnie Po prostu jest brzydkie No Umówmy się Aczkolwiek jest to bardzo krzywdzące No więc wracając do opowieści moje na temat No i I im więcej razy ja to oglądam już tak doszła muzyka do tego i tak dalej To ja uważam złapanie to Nie wiem I tutaj Wiesz nie chcę nie chcę pompować Ale nie wiem czy kiedykolwiek Widziałam tak dobrą scena Erotyczna W ogóle w filmie czy w ogóle w filmie dla do A nie no to nie bierzemy to pod uwagę Ale w filmie takim fabular Okej nigdy nie widziałam chyba Tak dobre Tak Dobra Ale to Mówiła W kinach będzie Parno i duszno Myślę że Pomyśl tak to jest taki trochę pewnie jak ja też się śmiałam Jak jak rozmawiałam z mojej strony Kawulski mężczyzna Zaczęliśmy W starym to musimy zostać na Ale dla Mówię bo wiesz co jako kobieta powie Zapewne masz gdzieś w No tak Znowu To dajmy tym chłopom go Chłopie Zabierz ją na film na tronach Po drugie on będzie miał potem pewnie Zakończenie odpowiednie tego wieczoru bo ona będzie nakręcona To co na pewno bardzo spodoba się kobietom Zresztą niektórym facetom podejrzewam też tylko większej wrażliwości jest Pokazana przyja Okraszona alkoholem przekleństwami imprezami Prawdą Pokażemy przyjaźń między kobieta Taką O Boże taką szczerą do bólu i Magda Lamparska wybitna po prostu wybitna No i w zderzeniu z Anną Marią sieklucka one tak się pokochałem Ja ci będę gadać po Tego jeszcze nigdy nie było tego jeszcze tego tego materiału Jeszcze nigdzie nie było ponieważ myśmy tego nie pokazał To zobaczysz to jako pierwszy i jedyny Powiedzieć Mieszkałbyś powinno Szybkie samochody motorówki dobre jedzenie napaleni Włosi Nie wiem Nie wiem N******** Włochów A jak myślisz Dobra weź mnie nie bajeruj Dzwonię do niego Nie ale ja