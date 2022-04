"365 dni: Ten dzień". Najbardziej kuriozalna scena w nowym hicie Netfliksa. Blanko, coś ty wymyśliła?

Nic dziwnego. "365 dni: Ten dzień" to trwający 1 godz. 45 min. (bez napisów końcowych) festiwal kiczu i żenady. Zlepek pięknych ujęć w często zjawiskowych sceneriach, które stały się tłem dla kuriozalnych pomysłów Lipińskiej i autorów scenariusza. Autorzy filmu postarali się, by był on kopalnią memów. Udało się, o czym świadczy popularność tego dzieła w mediach społecznościowych.