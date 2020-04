"365 dni" trafił na Netfliksa. Powtórzy kinowy sukces?

Film "365 dni" trafił na ekrany kin 7 lutego i z miejsca stał się hitem. W premierowy weekend obejrzało go prawie 454 tys. osób, czyniąc z ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej najlepsze otwarcie 2020 roku. Produkcja wyświetlana była do momentu zamknięcia kin z powodu walki z pandemią koronawirusa. Do tej pory "365 dni" obejrzało ponad 1,6 miliona widzów. Teraz film został udostępniony użytkownikom platformy Netflix.