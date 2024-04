90 proc. pozytywnych opinii. Przebój Netfliksa zauroczył widzów

Ona jest młodą pianistką przygotowującą się do przesłuchania. On projektantem gier, który potrafi się skoncentrować wyłącznie w absolutnej ciszy. Ich mieszkania dzieli cienka i licha ściana. Sprzeczne potrzeby sprawiają, że nie są najlepszymi sąsiadami. Muszą tak układać sobie dzień, by jakoś dopasować się do drugiej strony. Czy uda im się żyć w sobą w harmonii? Jak to była w tego typy filmach, pomiędzy bohaterami zrodzi się uczucie.