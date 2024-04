Polski przebój Netfliksa. "Tak zły, że aż prawie dobry"

"Stowarzyszenie umarłych poetów" to na pewno nie jest. Do "Młodych gniewnych" też daleko brakuje. Problem z polskimi filmami o młodzieży polega zazwyczaj na tym, że oglądamy w nich jedynie mocno stereotypowe wyobrażenie o młodzieży. Młodzi ludzie nie poznają tam siebie. W filmie "Piepr*yć Mickiewicza" bliski prawdy jest co najwyżej jego tytuł.