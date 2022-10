Abigail Breslin ujawniła bolesną prawdę. "Czułam się gorsza od brudu"

Breslin czuła, że nie zasługuje na miłość, ale sama kochała ślepo. Sugeruje, że dopadł ją syndrom uzależnienia ofiary od kata. Z tego koszmaru pomogli jej uwolnić się najbliżsi, w tym zmarły w zeszłym roku na Covid-19 ojciec. Aktorka do dziś chodzi na terapię. Dojrzała do tego, żeby opowiedzieć o swoich przeżyciach z nadzieją, że pomoże to i jej, i innym, którzy ciagle doświadczają domowej przemocy i nie widzą światełka w tunelu.