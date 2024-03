"Absolutna porażka". Filmy, których aktor wstydzi się najbardziej

"Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć"

Tomasz Kot wiedział, w co wdepnął, ale ponownie dał się namówić na występ w filmie Patryka Vegi. - "Ciacho" nie wyszło. Przychodzi Patryk i mówi, że w komedie to może nie, wracamy do ostrego męskiego kina. Pomyślałem, że to będzie taki "Pitbull", tylko z drugiej wojny światowej – tak aktor tłumaczył powód zagrania w filmie "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć".