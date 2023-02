Agnieszka Holland, Magda Łazarkiewicz, Kasia Adamik i inni. Cała filmowa rodzina na festiwalu Kino na Granicy

Kino na Granicy odwiedzą także twórcy związani z filmami słynnego klanu: Krzysztof Zanussi i Irena Strzałkowska (producenci kilku filmów Agnieszki Holland), Jacek Petrycki (ulubiony operator Agnieszki Holland i Laco Adamika), Dorota Roqueplo (autorka kostiumów do m.in. "Drugiego brzegu" i "Powrotu"), Adam Sikora (autor zdjęć do "Drugiego brzegu") Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela (autorzy dźwięku do filmów "Drugi brzeg" i "Białe małżeństwo") oraz aktorzy grający w filmach "klanu": Maria Ciunelis, Sandra Drzymalska, Jacek Poniedziałek, Zbigniew Zamachowski czy Grażyna Szapołowska.