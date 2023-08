Agnieszka Holland na celowniku prawicy. Kubły obraźliwych epitetów

"Obejrzałam ten trajler. Pierwsze moje wrażenie: 'WTF (co do k...y nędzy - red.)?' Musiałam sprawdzić, czy nie jest to dzieło 'Mosfilmu'. Szczerze? Zastanawiam się, czy jest sens komentować ten paszkwil na Polskie Wojsko, na Polską Straż Graniczną. Przecież ten film wygląda, jak spod dłuta rosyjskiego propagandzisty" - podzieliła się refleksją była polityczka.