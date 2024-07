Ajjj... Fatalne wieści dla Costnera. Jego film nie wejdzie do kin

Nie ma w mediach żadnego artykułu dotyczącego najnowszego projektu Kevina Costnera, który nie przypomniałby, że aktor, reżyser i producent w jednym na swój najnowszy projekt wyłożył z własnej kieszeni miliony dolarów. Konkretnie 38. Jedni przypominają, że to jest największy błąd w Hollywood, inni chwalą filmowca za tak wielką miłość do kina i wiarę we własne pomysły. Gdy Costner dostawał w Cannes długą owację na stojąco po premierze "Horyzontu", był przekonany, że podjął najlepszą decyzję. Z błędu wyprowadzili go krytycy i widzowie.