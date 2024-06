"Horyzont": niespełniony sen Kevina Costnera [RECENZJA]

Do niektórych marzeń warto wracać, inne lepiej pozostawić w przeszłości. Marzenie Kevina Costnera na razie pozostaje gdzieś pomiędzy, w zawieszeniu. "Horyzont" to bowiem dopiero prolog do tej zapowiadanej wielkiej amerykańskiej sagi, którą aktor i reżyser zaplanował na cztery części i stąd można odnieść wrażenie, jakby odcinek pierwszy stanowił coś w rodzaju przydługiego rozbiegu do tego, co dopiero przed nami.