Aktor porzucił żonę. Oskarża, że żyje przez niego w biedzie

Aktorka nie mogła się z tym pogodzić. W mediach społecznościowych i w wywiadach podkreślała, że nie rozumie sytuacji i że najbardziej cierpią na niej dzieci - mają dwie córki. Ioan Gruffudd wypowiadał się, że to on był poddawany manipulacjom i stosowano wobec niego przemoc. Szybko jednak związał się z Biancą Wallace, z którą teraz często można go oglądać na czerwonych dywanach. Ostatnio pozowali razem na ściance w trakcie premiery "Bad Boys: Ride or Die".