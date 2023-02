Aktor stanie przed sądem. Do sieci trafił akt oskarżenia

Przypomnijmy - tragedia wydarzyła się 21 października 2021 r. Na planie filmu "Rust" doszło do wystrzału z broni, która miała być tylko rekwizytem. Operatorka Halyna Hutchins i reżyser Joel Souza przygotowywali się do kręcenia kolejnej sceny z Alekiem Baldwinem. Aktor skierował broń w stronę kamery, by przećwiczyć ustawienie, a ta wypaliła. Souza został ciężko raniony, natomiast Hutchins otrzymała cios w klatkę piersiową. Trafiła do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować.