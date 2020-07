Aktorce grożono śmiercią. Laura Bailey pokazała skandaliczne wiadomości

Laura Bailey to aktorka dubbingowa, która specjalizuje się w filmach Marvela oraz podkładaniu głosu w grach komputerowych. Rocznie pojawia się nawet 10 gier z jej udziałem. Laura wcieliła się w rolę Abby w głośnej ostatnio produkcji "The Lost of Us 2", która opowiada o grupie ludzi, próbujących przetrwać w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych.

Oto, co pisali do aktorki fani "The Lost of Us 2". "Dowiem się, gdzie mieszkasz i zamorduję się, za to co zrobiłaś [...]. Zapamiętaj moje słowa", "Zadźgam cię", "Zamierzam cię zabić, ponieważ [...] w 'The Last of Us 2'". A to tylko niektóre z nich.