Ale przypakowała! Wielka metamorfoza gwiazdy. Musicie to zobaczyć

Na Antypodach trwają właśnie zdjęcia do czwartej części przygód Thora. "Thor: Love and Thunder" to drugi po "Thor: Ragnarok" film o nordyckim bóstwie reżyserowany przez Taikę Waititiego. W sieci pojawiło się kilka zdjęć z planu, w tym dwa ujęcia Natalie Portman. I to właśnie one wprawiły fanów MCU w osłupienie.