Alec Baldwin jednak odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci na planie?

Baldwin zeznał, że był przekonany, iż trzyma w dłoni tzw. "zimną broń", czyli nienaładowaną ostrą amunicją. Z kolei sekretarka planu filmowego, Mamie Mitchell, która stała tuż obok Hutchins, gdy doszło do wystrzału, twierdzi, że aktor nie został wezwany do oddania strzałów. Dlaczego więc to zrobił?