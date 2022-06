Alec Baldwin rozmawiał z Woodym Allenem. Od razu wyłączył komentarze

W październiku 2021 r. doszło do tragedii na planie filmu "Rust". Operatorka Halyna Hutchins została śmiertelnie postrzelona z broni, którą trzymał Alec Baldwin. Od tego czasu minęło wiele miesięcy, rodzina zmarłej chce, by aktor został pociągnięty do odpowiedzialności, on jednak utrzymuje, że nie jest winny tragedii. Zdążył też wrócić do pracy – zaczął kręcić film katastroficzny, który teraz nosi tytuł "97 minut".