Aleksander Fabisiak nie żyje. Aktor miał 78 lat

Aleksander Fabisiak zmarł 9 lutego w Krakowie. Miał 78 lat. Był wieloletnim wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w latach 1993-1999 był dziekanem Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Na co dzień Fabisiaka aż do 2012 r. można było podziwiać na deskach Teatru Starego. To właśnie ta instytucja oficjalnie pożegnała swojego dawnego aktora.