Alexander Skarsgard przyznał się do ojcostwa. To była tajemnica poliszynela

- Najważniejsze przykazanie dla rodzica brzmi: Nie kłam. Nawet, jeśli zadają ci bardzo trudne pytania w bardzo młodym wieku, bądź prawdomówny. W przeciwnym razie prędzej czy później zdadzą sobie sprawę: "O mój Boże, moi rodzice mnie okłamywali. Nawet o Świętym Mikołaju, a on nie istnieje". To rozczarowanie rodzicem może zniszczyć zaufanie do niego na długie lata - stwierdził Stellan Skarsgard na łamach "The Guardian".