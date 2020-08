Alicja Bachleda-Curuś wraca do Polski "za chlebem". Dostanie główną rolę

Alicja Bachleda-Curuś po raz ostatni pojawiła się na ekranie w 2017 r. w dramacie "Polaris" irańskiej reżyserski Soudabeh Moradian. Film zdobył główną nagrodę na California Women's Film Festival, a Polka była nominowana jako najlepsza aktorka. Od tamtego czasu o Bachledzie-Curuś było głośno wyłącznie w kontekście macierzyństwa czy tajemniczego narzeczonego. Wkrótce ma się to zmienić, ponieważ aktorka wraca do gry w kontynuacji przebojowej komedii romantycznej z 2016 r.

Mowa o filmie "7 życzeń, których nie wiecie o facetach" Kingi Lewińskiej. - Powstanie sequel tej komedii. Alicja zagra główną rolę damską. Będzie jej więc sporo na ekranie. To duża zmiana, bo w pierwszej części głównymi bohaterami byli panowie – zdradziła "Super Expressowi" osoba z produkcji.

Komedia romantyczna "7 życzeń, których nie wiecie o facetach" była przebojem początku 2016 r. – w trzy tygodnie przyciągnęła do kin ponad milion Polaków. Dla Bachledy-Curuś był to pierwszy polski film, w którym zagrała po 15 latach. W tym samym roku pojawiła się też w hicie Patryka Vegi "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i amerykańskim dramacie "The American Side".