Otrzymał ważną nagrodę od ministra. Padły deklaracje

Przy okazji minister poprosił artystów i widownię o "chwilę cierpliwości". – Wszystkie papiery są przygotowane, ale ja nie chcę zawierać tego porozumienia z Sejmikiem Wojewódzkim, który chciał zniszczyć ten teatr. Dlatego do ostatecznego ich podpisania zaczekam do wyborów [samorządowych, które odbędą się w kwietniu tego roku] – wyjaśnił Bartłomiej Sienkiewicz we wpisie na portalu X.