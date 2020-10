Andrzej Seweryn wspomina Wojciecha Pszoniaka. "Zawsze mnie fascynował"

Andrzej Seweryn: Nie powiedziałbym może, że byliśmy "codziennymi" przyjaciółmi, nie bywaliśmy u siebie co tydzień na obiadach, ale miałem poczucie, że świetnie się rozumieliśmy, a każde nasze spotkanie było tego znakomitym dowodem. Od razu wchodziliśmy ze sobą na wysoki poziom porozumienia, zarówno co do kwestii artystycznych i życiowych.

Naszym pierwszym zawodowym spotkaniem był film "Ziemia obiecana" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Trzy główne role grali: Daniel Olbrychski, który był już wtedy wielką gwiazdą polskiego kina, Wojtek Pszoniak, który był gwiazdą wschodzącą, bardzo cenioną, pojawiającą się zarówno w kinie, jak i w teatrze i ja. Obaj bardzo mi pomogli. Wiedzieli, że to będzie z korzyścią dla filmu, więc nie tworzyli atmosfery rywalizacji czy sporu. Pszoniak doskonale zdawał sobie sprawę, że przy pracy zbiorowej, takiej jak plan filmowy czy produkcja spektaklu teatralnego, niezwykle ważna jest autentyczna współpraca, swego rodzaju bliskość, poczucie bezpieczeństwa. Zawsze dbał o to, żeby każdy z nas czuł się dobrze.

Znów wiązała się z Wajdą, który dostał propozycję przygotowania w jednym z francuskich teatrów "Onych" Witkacego i zaprosił nad do tego spektaklu. Pojechaliśmy razem i był to dla nas obu bardzo poważny egzamin. Wojtek był już po jednej roli we Francji, znał więc tamtejszy grunt i znów okazał się dla mnie wielkim wsparciem. To była długa przygoda - sporo razy zagraliśmy ten spektakl, przenosiliśmy go na inne sceny, mieliśmy więc przy nim sporo okazji, żeby razem wykonywać różne zadania i lepiej się poznać.