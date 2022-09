Anna Mucha gorzko o zarobkach. "Nierówność płacowa ciągle istnieje"

Kwestia płac aktorek mimo to nie jest dla niej powodem do śmiechu. Aktorka należy do grona artystek, które walczą o równość zawodową, także w kwestii zarobków. Jako że sama realizuje się nie tylko jako wykonawczyni, ale także producentka spektakli teatralnych, dba o to, by artyści, których zatrudnia, byli traktowani tak samo i płacono im tak samo.