Wygrała Oscara, a kariera stanęła w miejscu. Uratował ją znany reżyser

Gwiazda mocno przeżyła nienawiść, jaka wylała się na niej w internecie, i to, jak nagle wszyscy zwrócili się przeciwko niej. – Upokorzenie to niezwykle trudna rzecz. Kluczowe jest to, aby nie pozwolić, aby cię to zamknęło. Musisz zachować śmiałość, a to może być trudne, bo myślisz: "Jeśli będę bezpieczny, jeśli przytulę się do środka, jeśli nie będę skupiał na sobie zbyt wiele uwagi, to nie będzie bolało". (...) Prosisz ludzi, aby zainwestowali w ciebie swój czas, pieniądze, uwagę i troskę. Musisz więc dać im coś wartego tego wszystkiego. A jeśli nic cię to nie kosztuje, to co tak naprawdę oferujesz? – zawiesiła pytanie aktorka. Po latach przyznała, że to niemiłe doświadczenie pozwoliło jej zbudować pewność siebie.