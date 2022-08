Anne Heche nie żyje. Miała 53 lata

Anne Heche trafiła do szpitala w Los Angeles 5 sierpnia br. po tym, jak spowodowała wypadek samochodowy na osiedlu domów jednorodzinnych. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że aktorka mogła być pod wpływem środków odurzających i uciekać z miejsca innego wypadku. 53-latka była w stanie krytycznym, miała liczne oparzenia. "Page Six" przekazał słowa reprezentanta aktorki, który zdradził, że Heche wpadła od razu w śpiączkę. Miała poważne problemy z układem oddechowym, co było wynikiem rozległych poparzeń. Wymagała szeregu operacji.