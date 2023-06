"Chcieliśmy zgłębić motyw członków rodziny ukrywających przed sobą jakieś sekrety" – kontynuuje Reed. "Hope i Hank uratowali Janet z wymiaru kwantowego, gdzie żyła przez 30 lat. Łatwo sobie wyobrazić, że Hope miała własne wyobrażenia o spotkaniu z mamą po latach – o tym, jak będą sobie wszystko opowiadać, jak dowie się o tym, co robiła podczas rozłąki. Ale co by było, gdyby mama nie chciała opowiadać, co się tam wydarzyło? Co by się stało, gdyby otoczyła się emocjonalnym murem? Film jest naprawdę o tym, że możesz zostawić przeszłość za sobą, ale przeszłość nigdy nie zostawi ciebie".