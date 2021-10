Arkadiusz Jakubik o muzyce do "Wesela": Zasada była taka, że im gorzej tym lepiej

- Zasada była taka, że im gorzej, tym lepiej, ale myślę, że w aranżacjach Olafa wyszło to całkiem strawnie. Kiedy padła propozycja wydania płyty z muzyką z filmu, to byłem za, ale jednocześnie uważałem, że te piosenki disco polo to za mało. Powstał więc pomysł zapisu koncertu, który odbywał się na planie. Tym samym zarejestrowane są nie tylko piosenki, ale też zabawy stanowiące łącznik pomiędzy numerami. W nich też pojawią się różne postacie, w tym też te z przeszłości, a także zjawy. Ma to zakłócić tę przaśną zabawę, gdzieś na granicy percepcji podpowiedzieć słuchaczowi, o czym tak naprawdę jest film – komentuje Arkadiusz Jakubik.