"Atuk". Scenariusz, którego dotknięcie kończyło się śmiercią

Każdy, kto go przeczytał, umierał. Klątwa czy upiorny zbieg okoliczności? Historia jak z horroru wydarzyła się naprawdę.

W 1963 r. ukazała się satyryczna powieść kanadyjskiego pisarza Mordecaia Richlera. "The Incomparable Atuk" ("Niezrównany Atuk") opowiada o tytułowym Eskimosie, który trafia do Toronto i stara się zaadaptować do życia w wielkim mieście. W książce zmarły w 2001 r. Richler wyśmiewał nacjonalizmy, konsumpcjonizm i popkulturę.

Powieść ukazała się w USA pod tytułem "Stick Your Neck Out" i zyskała uznanie krytyków. Zwróciła też uwagę nominowanego do Oscara Normana Jewisona (m.in. "Skrzypek na dachu"), który w 1971 r. kupił prawa do jej zekranizowania.