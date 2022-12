"Avatar: Istota wody" w kinach. Gdzie te rekordy?

Po czwarte, jak podaje serwis "Variety" wyniki z przedsprzedaży trochę wprowadziły analityków w błąd, ponieważ ponad 20 proc. biletów zostało kupionych na seanse, które odbędą się w najbliższe dni powszednie (zazwyczaj jest to maksymalnie 5 proc.). Po piąte, w blisko połowie stanów rozpoczynają się właśnie ferie świąteczne, co powoduje, że frekwencja w kinach w środku tygodnia jest zbliżona do weekendowej (praktycznie do końca roku). Po szóste, film Jamesa Camerona zbiera bardzo dobre recenzje od krytyków i świetnie od widzów (na Rottentomatoes aż 94 proc. pozytywnych opinii), co oznacza, że ci, którzy go obejrzeli, będą polecać go znajomym.