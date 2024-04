Babcia zmuszała 4-latka do oglądania horrorów. Dziś jest mistrzem gatunku

Ach, Jennifer! Uwielbiam ją bezgranicznie. Grała w jednej z moich pierwszych produkcji, "Bez skazy". Rzeczywiście słyszę ze wszystkich stron, że to jej wielki powrót, ale nie odniosłem wrażenia, że kiedykolwiek zniknęła. Dla mnie to był oczywisty wybór, kiedy myślałem o postaci Karen. Przeczytałem w sieci o szalonej agentce nieruchomości, jest o niej cały wątek w Reddicie. I kiedy zadzwoniłem do Jennifer, złożyłem jej ofertę nie do odrzucenia: "Chcę, żebyś zagrała wariatkę, która nazywa się Karen Calhoun". Odpowiedziała: "Dobrze, ale pod warunkiem, że moja postać kogoś zabije". Bardzo zaciekawił ją pomysł zagrania mrocznej, złowrogiej postaci zupełnie niepasującej do jej dotychczasowego wizerunku. Nikt wcześniej nie wpadł na to, by powierzyć jej podobną rolę! A okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.