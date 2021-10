"Niesamowita historia Sam Bloom". Wypadek w raju zmieniły jej życie. To film oparty na faktach [RECENZJA]

Życie pisze najpiękniejsze scenariusze. Najnowszy dowód na potwierdzenie tej tezy to "Penguin Bloom: Niesamowita historia Sam Bloom" - film z Naomi Watts w roli kobiety, która niefortunnie upada z wysokości podczas rodzinnych wakacji w Tajlandii i zostaje przykuta do wózka inwalidzkiego. Wszystkie zbiegi okoliczności wydają się zupełnie nieprawdopodobne do czasu kiedy okazuje się… że to wszystko wydarzyło się naprawdę.