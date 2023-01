"Babilon". To największa porażka tego roku. I pięknie sfilmowane pomyje

Hollywood nie kocha niczego bardziej od filmów o sobie. Na przestrzeni ostatnich lat do kin trafiły chociażby obsypane Oscarami dzieła jak "Pewnego razu... w Hollywood", "Artysta" czy "La La Land". Teraz twórca tego ostatniego, Damien Chazelle, po czterech latach milczenia powrócił z czymś tak szalonym i nieoczekiwanym, że ciężko uwierzyć własnym oczom. Jego oda do Hollywood z lat 20. XX w., czyli do ery, gdy kino nieme zostało całkowicie wyparte przez film dźwiękowy, wygląda jak zdeprawowane dziecko ze związku "Deszczowej piosenki" i "Kaliguli". To blisko 190-minutowy eksces, który rzeczywiście zasługuje na swój tytuł.