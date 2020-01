BAFTA 2020: ogłoszono nominacje. "Boże ciało" bez szans

Kolejny raz pominięto film Jana Komasy "Boże ciało". Po tym, jak nie otrzymał nominacji do Złotego Globu, złe wieści przyszły z Wielkiej Brytanii, gdzie przyznaje się statuetki BAFTA.

W tym roku najwięcej szans na tryumf ma "Joker" (11 nominacji), zaraz za nim są "Pewnego razu...w Hollywood" i "Irlandczyk" Netfliksa (po 10 nominacji). Sezon nagród otworzył dwa dni wcześniej wieczór rozdania Złotych Globów, gdzie "Irlandczyk" poniósł porażkę nie odbierając żadnej nagrody. Za najlepszy film został uznany dramat wojenny "1917", a Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego powędrował do południowokoreańskiego "Parasite". Nominacje do nagród BAFTA niewiele różnią się od nominacji do Globów i można już obstawiać głównych kandydatów do Oscarów. Nominacje zostaną ogłoszone 13 stycznia, wciąż liczymy na szansę dla "Bożego Ciała".