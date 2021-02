WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

"Bal" Netfliksa. Meryl Streep cieszy się, że ten film trafił do Polski "Bal", musical z Meryl Streep w roli głównej, nominowany jest do Złotego Globu w kategorii Film komediowy lub musical. Meryl Streep w rozmowie z Wirtualną Polską zaznaczyła, że wie, jak zła jest sytuacja osób LGBT w Polsce. Przesłanie, jakie niesienie jej nowy film, może być światełkiem nadziei zwłaszcza dla młodych ludzi. Filmowa Emma chce zabrać na bal maturalny swoją dziewczynę, więc rada rodziców odwołuje całe wydarzenie. Dowiaduje się o tym grupa przebrzmiałych broadwayowskich gwiazd i zamierza pomóc nastolatce. Temat nietolerancji, dyskryminacji i łamania praw człowieka może świetnie rezonować zwłaszcza dzisiaj, o czym rozmawiamy z obsadą "Balu". Reżyserem filmu jest Ryan Murphy, a w obsadzie zobaczymy również aktorów, takich jak Nicole Kidman, James Corden, Jo Ellen Pellman, Kerry Washington, Keegan-Michael Key. "Bal" dostępny jest na Netfliksie.