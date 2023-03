Baldwin w opałach. Wpłynęły trzy nowe pozwy

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego i lęki to powody, które znalazły się w trzech pozwach przeciwko Baldwinowi i producentom filmu "Rust". Jak donosi "Variety", pokrzywdzeni to Ross Adding, operator wózka z kamerą, Reese Price, techniczny od kamer i Doran Curtin zajmująca się kostiumami. Publicznie nie ujawniono, jakiej rekompensaty domagają się członkowie ekipy filmowej, którzy znajdowali się w budynku kościoła, gdzie doszło do tragedii.