Alec Baldwin może trafić do więzienia. Co dalej z filmem "Rust"?

Przypomnijmy, że pod koniec października 2021 r. podczas kręcenia sceny do westernu "Rust" wystrzeliła broń, którą trzymał Baldwin. Niestety okazało się, że nie była to atrapa, a prawdziwy rewolwer nabity ostrą amunicją. W wyniku postrzału zginęła operatorka Halyna Hutchins, a reżyser Joel Souza z poważnymi ranami trafił do szpitala.