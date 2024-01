Kontrowersyjny film stał się hitem TikToka. Przypomniał o popularnej piosence

Piosenka przywrócona do łask

Istotny jest fakt, że spontanicznie powstała moda na TikToku przyczyniła się do innego kulturowego zjawiska, a mianowicie przypomnienia o piosence sprzed ponad dwóch dekad. Mowa tu o "Murder on the Dancefloor", utworze pochodzącym z pierwszej płyty Sophie Ellis-Bextor pt. "Read My Lips".