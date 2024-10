Batalia w sądzie trwa. Halle Berry odniosła pierwsze zwycięstwo w walce ze sławnym byłym

Krótki związek, długa walka

Halle i Olivier zaczęli spotykać w 2010 roku. Dwa lata później doszło do zaręczyn. W 2013 roku para wzięła ślub i przywitała na świecie syna, Maceo. W 2015 roku ogłosili rozstanie. Od tego czasu nie mogą dojść ze sobą do porozumienia. Dopiero w 2023 roku rozwiedli się. W sądzie nadal walczą o prawa do opieki nad 11-letnim obecnie chłopcem.