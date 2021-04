Będzie film o Radku Liszewskim? Wyjawił, jak zareagował na propozycję

- Producenci chcieli pokazać moją drogę muzyczną i fenomen piosenki "Ona tańczy dla mnie". Pewnie byłoby to ciekawe, ale jakoś tego nie czułem. Każdy robi to, co uważa za stosowne. Nikogo nie krytykuję. Ale uważam, że pomniki powinno stawiać się po śmierci. W tej chwili nie czuję potrzeby, żeby się uzewnętrzniać w filmie biograficznym. I tak dużo ze swojego życia odkrywam w mediach. Nie mam problemów, żeby zaprosić kamery do mojego domu, bo nie mam nic do ukrycia. Ale na film jest jeszcze za wcześnie. To nie ten moment. Może kiedyś zmienię zdanie – powiedział w wywiadzie.